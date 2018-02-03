Pakistan'da askeri üsse bombalı saldırı: 11 ölü

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Kabal bölgesindeki Swat Vadisi'nde bir intihar eylemcisinin askerlerin egzersiz yaptığı alana girerek üzerindeki bombayı patlattığı bildirildi.
3 askerin olay yerinde, 8 askerin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayda ayrıca 13 askerin yaralandığı aktarıldı.
Saldırıyı Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendiği ifade edildi.
Saldırıyı kınayan Başbakan Şahid Hakan Abbasi, yayımladığı açıklamada, hayatını kaybeden askerler için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Fotoğraf: AFP
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