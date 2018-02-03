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04.02.2018 00:10

Pakistan'da askeri üsse bombalı saldırı: 11 ölü

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Pakistan'da askeri üsse bombalı saldırı: 11 ölü
Pakistan'ın kuzeyindeki Kabal bölgesinde, bir askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Kabal bölgesindeki Swat Vadisi'nde bir intihar eylemcisinin askerlerin egzersiz yaptığı alana girerek üzerindeki bombayı patlattığı bildirildi.

3 askerin olay yerinde, 8 askerin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayda ayrıca 13 askerin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendiği ifade edildi.

Saldırıyı kınayan Başbakan Şahid Hakan Abbasi, yayımladığı açıklamada, hayatını kaybeden askerler için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: AFP

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