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25.01.2018 05:55

'Pablo Escobar'ın denizaltısı bulundu'

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'Pablo Escobar'ın denizaltısı bulundu'
Uyuşturucu kaçırmak için kullanılan denizaltıdan, Escobar'ın 'kayıp servetine' ulaşmak için ipuçları elde edilebileceği kaydedildi.

Hayatı Narcos isimli Netflix dizisine de konu olan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın uyuşturucu kaçırmak için kullandığı denizaltılardan birinin bulunduğu iddia edildi. 

The Sun’da yer alan habere göre, 1980’lerde ABD’de satılan kokainin yüzde 80’ini tedarik ettiği ve haftada 450 milyon dolardan fazla para kazandığı kaydedilen Escobar’a ait denizaltı, iki eski CIA ajanı Doug Laux ve Ben Smith tarafından bulundu. 

Eski ajanlar, ABD’nin Miami kentine sürat teknelerine geçirilmeden önce uyuşturucunun Kolombiya’dan Porto Riko’ya su altından taşındığı bilgisi üzerine, denizaltıyı bulmak için o dönemler kokainin yüklenmesi işini yapan kişilerle de görüştü. 

Discovery TV’nin YouTube’da yayınladığı ‘Finding Escobar’s Millions - Escobar’ın Milyonlarını Bulmak’ isimli belgeselde, Laux ve Smith’in denizaltının bulunduğu noktaya bir botla götürüldüğü ve sualtına inen eski CIA ajanlarının enkazı incelediği görüldü.

CIA’de çalıştığı dönemde işinin ‘kötü adamları bulmak’ olduğunu söyleyen Laux, “Burada da aynı durum var. Eğer birileri bir sırrı saklamak istiyorsa onu karanlıkta tutarlar; bu da Ben ve benim ışık tutmak istediğimiz şey” dedi. 

Sualtı kameralarını kullanan eski CIA ajanları şimdilik sadece çok sayıda metale ve bir kutuya ulaşırken, detaylı incelemelerin ardından Escobar’ın hakkında birçok dedikodu bulunan 70 milyar dolarlık ‘hazinesine’ dair ipuçları elde edilebileceği kaydedildi. 

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