Öztürk Yılmaz'dan bomba IŞİD iddiası

Afrin harekatına ÖSO’nun da dahil edilmesini eleştirdiği ve “ÖSO’nun kaynağı El Kaide” dediği için hükümetin hedefi haline gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, hakkındaki iddialara ve ‘FETÖ irtibatlı’ iddialarına yanıt verdi.

Halk TV’de Fatih Ertürk’ün konuğu olan Yılmaz, Musul Başkonsolosluğu’na IŞİD baskını sırasında görevli olan Özel Harekat Polisi Abdülsettar Yaşar’ın A Haber’e yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Yılmaz, IŞİD baskınıyla da ilgili önemli iddiaları gündeme getirdi.

Yılmaz, programda şunları söyledi:

IŞİD’İN ARKASINDA NAMAZA DURDULAR

Eğer AKP’den siyasete girmiş olsaydım heykelimi dikmiştiniz, bu kadar alçalmayın. Sizin neyden korktuğunuzu biliyorum. Ama bunlar işe yaramaz. 101 günlük esaret sırasında bazı konsolosluk çalışanları IŞİD’in arkasında namaza durdu. Ben artık bu işin arkasında başka bir şey arıyorum, bu iş başka bir yere gidiyor.

IŞİD’E YAKIN BİR TİP:

O kişi (Abdülsettar Yaşar) Arapça bilen, Musul Başkonsolosluğu basılmadan hemen önce gelen bir isim. Benim şüphelerimin olduğu bir tip, düşünce olarak IŞİD’e yakın olan bir tip. Bakın Musul baskınında bir anda ‘Arapça biliyorum’ diyerek ortaya çıkıyor. IŞİD’in belgelerini bana imzalatmak istiyor, ben reddediyorum. Döndükten sonra bunların IŞİD ile ideolojik yakınlığı olduğunu söyledim. ‘Bunlarla ilgili bir işlem yapın’ dedim. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış, ne görevden alması bunları terfi ettirdiler. IŞİD’le bu kadar içli dışlı, nedir bu samimiyet? Bu utanmaz herifler şimdi iftira atıyor. Bunu konuşturan kimse, bununla işbirliği yapıyor. Bunların hemen yargılanması lazım.

‘ÇATIŞIN’ TALİMATIMI BAKANLIK ENGELLEDİ:

İçişleri Bakanlığı’ndan talimat verdiler, benim ‘çatışın’ dememe rağmen ‘hayır kesinlikle çatışmayın talimatı’ geldi. Alayına başkaldırıyorum. Madem siz devletin itibarını düşünmüyorsunuz, ben hiç düşünmüyorum. Ya beni öldüreceksiniz ya da ben sizin yakanıza yapışacağım.

BİZİ MİT GETİRMEDİ:

Konsolosluk çalışanlarıyla birlikte Türkiye’ye teslim edilişimizi MİT gerçekleştirmedi. O siyasilerden bir çıksın bakalım! Bir söylesinler bakalım, bizi kim getirdi? Hadi çıksın birisi konuşsun bakalım. Bizi Türkiye’ye kim getirdi. Bir tanesi çıksın benim karşıma bütün kamuoyu önünde açıklayacağım. Meydan okuyorum benimle yüz yüze bir çıksın açıklasın! Nasıl olmuş, ne olmuş, FETÖ’cüler nerede duruyormuş? Bir bir açıklayacağım…