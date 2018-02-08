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08.02.2018 19:10

Özlem Çerçioğlu 'fedakar babaya' el uzattı

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Özlem Çerçioğlu 'fedakar babaya' el uzattı
Baba Süleyman Güngör, 19 yıl önce eşinden ayrıldı. Yaşlı annesine, 2 engelli kızına ve askerdeki oğluna bakıyordu.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Bağarcık Mahallesinde 19 yıl önce eşinden ayrılan, yaşlı annesine, 2 engelli kızına ve askerdeki oğluna bakan baba Süleyman Güngör’e Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu el uzattı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Süleyman Güngör’ün evine giden AYBA ekipleri  ilk etapta kömür, gıda ve kıyafet desteğinde bulundu. Ziyaret Koçarlı Belediye CHP'li Mutlu Öztürk de hazır bulundu.

Süleyman Güngör karşısında Aydın Büyükşehir Belediye ekiplerini görünce duygulandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin aileyi sıklıkla ziyaret ederek iyileştirmeye devam edeceği kaydedildi.

Özlem Çerçioğlu’ndan gelen yardım eli karşısında duygulanan Süleyman Güngör, Çerçioğlu’na teşekkür ederek “Allah başımızdan eksik etmesin en zor anımızda sesimizi duyan Topuklu Efemiz yardımımıza koştu” diye konuştu.

Çerçioğlu, fedakar babaya el uzattı

Çerçioğlu, fedakar babaya el uzattı

Çerçioğlu, fedakar babaya el uzattı

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