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15.02.2018 11:20

Özkök: Gazetecileri serbest bırakmanın tam havası...

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Özkök: Gazetecileri serbest bırakmanın tam havası...
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ülkede Afrin harekatıyla oluşan milli birlik ve beraberlik duygusu hakimken hapisteki gazetecilerin serbest kalmasının tam zamanı olduğunu yazdı.

Özkök'ün bugünkü yazısı şöyle:

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticileri...

Nazlı Ilıcak... Enis Berberoğlu... Osman Kavala... Şahin Alpay... Ali Bulaç... Ahmet Altan... Mehmet Altan... Ahmet Turan Alkan... Mümtazer Türköne... Deniz Yücel...

Hapisteki gazetecileri, aydınları bırakmanın tam zamanı, tam havası değil mi...

Ülkemiz Kıbrıs harekâtından sonraki en büyük sınır ötesi savaşını veriyor. 

Büyük bir milli birlik ve beraberlik duygusu oluşmuş...

Bir de gazetecileri bıraksak, kutuplaşmayı daha da yumuşatıp birlik ve beraberliği daha da arttırsak daha güçlü olmaz mıyız...

Aslanlarımız orada haklı davamız için kahramanca savaşıyor ama dışarıda aleyhimize muazzam kara propaganda dalgası yayılıyor. 

Tam da şu gün gazetecileri, aydınları hapisten çıkarsak, bu kara propagandayı biraz da olsa boşa çıkarmış olmaz mıyız...

Bu davalar hem kendi halkımız, hem de dünya kamuoyu önünde Türk yargısını çok zor bir durumda bırakıyor.

Tam da şu sırada gazetecileri ve aydınları bıraksak, hem yargımız, hem devletimiz, hem kendi halkımız dünyanın gözünde büyümez mi...

Hepimiz görüyoruz ki içerideki gazetecilerin darbecilerle birlikte olduğuna dair yönelik suçlamalarda yazdıkları yazılardan başka hiçbir somut delil ortaya konamadı.

Tam da şu sırada gazetecileri ve aydınları serbest bıraksak hepimizin vicdanı daha da rahatlamaz mı...

Avrupa Birliği ile ilişkilere yeniden canlılık getirmek istiyoruz. 

Tam da şu sırada gazeteciler serbest bırakılsa...

İlişkiler için çok iyi bir hava yaratmaz mı...

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