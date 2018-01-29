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29.01.2018 20:50

Özgür Özel: "CHP olarak haklı çıkmaktan mutluyuz"

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Özgür Özel: "CHP olarak haklı çıkmaktan mutluyuz"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA - Özgür Özel,  KHK'ların anayasaya uygun olarak Meclis'te  gündemin ilk sıralarına alınıp  ivedilikle görüşülmesi talebine AK Parti'nin görüşmelerin  başlayacağı yöyünde yanıt vermesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Suriyeli mültecileri topraklarına geri göndereceklerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine başından beri CHP'nin bunu savunduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"CHP olarak haklı çıkmaktan mutluyuz. Ama bunlar CHP doğrularına gelmekten ve bunu hiç utanmadan, özeleştiri yapmadan sürdürmekte yorulmadılar. CHP mültecilere karşı değildir. Ama göçmen yaratan tüm politikalara karşıdır. Göçmen yaratan politikaların  karşısındadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunmasını dediğimizde 'Diktatör Esed' diyorlardı. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğüyle derdimiz yok diyorlar. Ağzına geleni söylüyolrlardı. O gün önlerine kırmızı halı serdiklerine, PYD'den bahsediyorum bugün nasıl terörist dediklerini görüyoruz. Sürekli yanlışlar ayakta  felaketlere sebep olanların özeleştiri yapamadıkları ortada. Vatandaş bunun hesabını soracaktır. 3.5 milyon Suriyeli zor durumdaysa Türkiye'nin Suriye politikalarının payı büyüktür. Suriyelilerin güven içinde yeniden yaşayabilecekleri ülke inşa edildiğinde kendi rızalarıyla ülkelerine dönmelerini savunuyoruz. Zorla geri göndermenin de karşısındayız."

"O SÖZLER SİYASET TARİHİNİN KARA KİLOMETRE TAŞIDIR"

Özgür Özel, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın bazı CHP'liler için "ulan" kelimesini kullanmasına yönelik şöyle dedi: "Partimizin genel tutumu o utanç düzeyine inmeme noktasındadır. Bir genel başkanın, bir siyasi partinin genel başkan yardımcısına kullandığı ifadeler siyaset tarihi açısından önemli bir kara kilometre taşıdır. Kilometre taşları beyazdır. Nezakette, siyasette, geriye doğru gidişte kara bir kilometre taşıdır. Kilometre taşı beyazdır, üstüne siyah yazılar yazarlar. Erdoğan düz siyah taşı koymuş, üstüne o utanç kelimelirin yazmıştır. "

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