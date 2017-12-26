Özgür Gündem davasında AYM talebi reddedildi

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in yargılandığı Özgür Gündem gazetesi davasında, dosyanın AYM’ye gönderilmesi talebi reddedildi

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları için haklarında dava açılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin’in yargılandığı davanın duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Çok sayıda avukatın takip ettiği duruşmayı, uluslararası meslek örgütleri, gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler ve çok sayıda insan hakları savunucusu izledi. Fincancı ve Önderoğlu’nun katıldığı duruşmada, avukatlar da hazır bulundu.

“Adalet herkes için gerekli”

Yapılan kimlik tespitinin ardından söz alan Önderoğlu, şunları söyledi:

Dün gazetecilerin yargılandığı davada sanıkların savunma hakkına ilişkin bizim açımızdan endişe verici bir müdahale ile karşılaştık. Bu tür müdahalelerin aslında bir son olmasını diliyoruz. Hepimiz şüpheli olabiliriz bu ülkede. Yargılanmak herhangi bir ayrıcalık değil. Dün yaşananlar itibariyle karşınızda olan şüpheli olarak da endişeli olduğumu belirtmek istiyorum. Adalet herkes için gereklidir. Sizler yargıçlar, biz insan hakları savunucuları, medya özgürlüğü için mücadele edenler olarak dün yaşanan örnek endişe verici olmuştur” diye konuştu.

Fincancı ise, “Yargının yaklaşımını, kısıtlayıcı tutumunu insan hakları savunucusu olarak kaygı verici buluyorum” dedi. Ardından söz alan Avukat Sanem Doğanoğlu ise, beraat kararı verilmesine dair uzman görüşü sunduklarını söyledi. Doğanoğlu, “Görüşe dayalı olarak 214. maddenin AYM’de iptali talebiyle karar verilmesini talep etmiştik. Heyet değiştiği için bu konuda karar almanızı talep ediyoruz” dedi.

Talepler reddedildi

Dosyanın Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında bulunan yazar Ahmet Nesin hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 18 Nisan 2018’e erteledi.