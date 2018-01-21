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21.01.2018 15:35

Özel kuvvetler ve komandolar sınırı geçti

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Özel kuvvetler ve komandolar sınırı geçti
Genelkurmay harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu. Türk tankları, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemeye başlayan ÖSO güçlerine destek veriyor.

DHA- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün saat 17.00'da Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı gece boyunca devam etti.

Afrin'deki  PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.

Gece boyunca Türkiye'den Suriye'ye ÖSO birlikleri ve TSK'nın askeri sevkiyatı sürdü. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar  da Suriye'ye geçti. Hassa'da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.

ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasıyla  Türkiye ile Suriye sınırını bölgesinde yaşanan hareketlilik dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'da verdiği 'Harekât sahada fiilen başladı' mesajının ardından saat 17.00'de bombardımana dönüştü.  Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan ve El Bab operasyonunda şehit olan 72 askeri temsil ettiği belirtilen 72 savaş uçağı Kilis ve Hatay semalarından Afrin'e geçip, PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik bomba yağdırdı.
ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

 

Bu sırada Kilis ve  Hatay sınırındaki hudut karakollarındaki mevzilerden de obüs ve tanklarla top atışı yapıldı. Yaklaşık 1 saat yoğun bombardımanın ardından uçaklar üstlerine döndü. Ancak gece boyunca bölgeden Afrin'e top ve füze atışları yapılarak hedefler vuruldu.

ÖSO güçlerinin Afrin'e sevkiyatı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra yığınak yaptı.  Hassa ilçesinden askeri araçların geçişi sırasında sokağa dökülen vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verip sevgi gösterisinde bulundu. Tanklardaki askerler de vatandaşlara aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Asker sevkiyatı da gece boyunca sürdü. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar  da Suriye'ye geçti.

KİLİS'E ROKET DÜŞTÜ

 

Öte yandan Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü. Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı.

ASKERİ YASAK BÖLGE

 

Bu gelişmenin ardından Kilis Valiliği 'Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Açıklamada şöyle denildi: "Kilis'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak  saat 24.00'ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

GENELKURMAY DUYURMUŞTU

 

Genelkurmay Başkanlığı'nın da dün saat 17.35'te resmi internet sitesinden açıklama yaparak harekatı duyurmasının ardından dünya kamuoyunun gözü de bölgeye çevrildi. Açıklamada, Türk savaş uçakları Hatay sınır hattında Afrin'in dağlık bölgelerinde bulunan PYD'ye ait gözlem noktaları, mevziler ve verici istasyonlarını vurduğu  bildirildi.


İŞTE BUGÜN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

10.21 Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK tankları sahada ilerlemekte olan ÖSO güçlerine destek veriyor. Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve örgüt üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.

09.50 Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün Suriye’ye komşu olan ülkeler Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bilgilendirmede bulunacak.

09.38 ÖSO'ya bağlı birliklerin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyulmaya başlandı.

08: 34 Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

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