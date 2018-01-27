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27.01.2018 19:35

Özel birlikler kritik noktada

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Özel birlikler kritik noktada
ZEYTİN Dalı Harekatı’nın ilk gününde bir bölümünde kontrol sağlanan Afrin’deki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda PYD-YPG/PKK noktaları yeniden ateş altına alındı.

Fevzi KIZILKOYUN / Hürriyet- Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç gündür ilerlemenin durduğu Burseya Dağı’nda Bordo Bereliler, MAK ve Tunceli Dağ Komando birlikleri teröristlerin bulunduğu noktalara operasyon başlattı.

ÖSO güçleriyle birlikte başlatılan operasyonda, Burseya Dağı’nın Azez tarafına bakan tüm bölümünün kontrolünün sağlandığı, teröristlerin de Burseya Dağı’nın Afrin’e bakan yamaçlarına geri çekildiği öğrenildi. Teröristlerin Burseya Dağı’na kurduğu 7 kule de Türk Askeri Birliği’nin hedefi olurken, savaş uçaklarının bombardımanı ve topçu atışından sonra teröristlerin bu kulelerden bazılarını ise boşalttığı belirlendi. 

YEREL POLİSTE ELİ TETİKTE

Azez’den Burseya Dağı’na geçilen bölgede ise Türkiye tarafından eğitilen ve şuan bölgede yerel polis olarak görev yapan ekipler, elleri tetikte görev alıyor. Burseya Dağı’na açılan kapı olan Marin köyünde ise askeri hareketlilik dikkat çekerken, çok sayıda tank ve zırhlı araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü. 

 

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