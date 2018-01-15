Özdiş kırtasiye ve kitap esnafının sesi oldu

CHP Adana Milletvekili, İbrahim Özdiş, zincir özel okul furyasının Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla bölge kırtasiye ve kitap esnafının bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti, Milli Eğitim Bakanı’na soru önergesi vererek durumu sordu.

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş zincir özel okulların Türkiye genelindeki illere yaygınlaşmasıyla okullarda gerekli olan kitap, kırtasiye gibi materyalleri okulların kendi bünyesinden aldırma zorunluluğunun bölge kırtasiye esnafını olumsuz etkilediğini ifade etti. “Özel okulların ticarethane gibi çalışması ve eğitim dışındaki diğer tüm hizmetleri de kendisi veya kendine bağlı şirketlerine yaptırmak istemesi bölge esnafını olumsuz etkilemektedir” diyen CHP’li Özdiş konuyu TBMM gündemine taşıdı.

KIRTASİYE ESNAFININ MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı İstem Yılmaz’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan zincir özel okul furyasının Adana ili ve Çukurova bölgesi özelinde ilin ekonomisini küçültmekte olduğunu belirten CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş , kitap, dergi, broşür v.b. materyaller ve forma, yemek şirketi v.b. diğer elemanları merkezden karşılayan bu zincir özel okulların bulundukları bölgenin konfeksiyon ve kırtasiye esnafını zor duruma düşürdüğünü, bölge ekonomisine ise hiçbir katkı yapmadığını belirterek önergesinde şu sorulara yer verdi:

1- Son 15 yılda Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde kaç kırtasiye ve/veya kitap mağazası kapanmıştır?

2- Ortaöğretim ve lise giriş sınav sistemlerinin sürekli değişiyor olması da kırtasiye esnafını zor duruma düşürmektedir. Bu çerçevede herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

3- Özel okulların ders kitaplarını internetten satın alma zorunluluğu yapması gibi bir uygulama doğru mudur? Söz konusu kitapların teker teker değil de paket halinde tamamının satın alınması gibi bir dayatma var mıdır?

4- Özel okulların bu anlamda tekelleşmeye gittiğinin farkında mısınız?

5- Adana ili başta olmak üzere Türkiye genelinde kırtasiye esnafının yaşadığı sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

6- Kırtasiye esnafının yaşadığı bu sorunları giderecek herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?