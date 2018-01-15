  • BIST 114.425
  • Altın 163,100
  • Dolar 3,7820
  • Euro 4,6343
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
15.01.2018 15:40

Özdiş kırtasiye ve kitap esnafının sesi oldu

»
Özdiş kırtasiye ve kitap esnafının sesi oldu
CHP Adana Milletvekili, İbrahim Özdiş, zincir özel okul furyasının Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla bölge kırtasiye ve kitap esnafının bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti, Milli Eğitim Bakanı’na soru önergesi vererek durumu sordu.

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş zincir özel okulların Türkiye genelindeki illere yaygınlaşmasıyla okullarda gerekli olan kitap, kırtasiye gibi materyalleri okulların kendi bünyesinden aldırma zorunluluğunun bölge kırtasiye esnafını olumsuz etkilediğini ifade etti. “Özel okulların ticarethane gibi çalışması ve eğitim dışındaki diğer tüm hizmetleri de kendisi veya kendine bağlı şirketlerine yaptırmak istemesi bölge esnafını olumsuz etkilemektedir” diyen CHP’li Özdiş konuyu TBMM gündemine taşıdı.

KIRTASİYE ESNAFININ MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı İstem Yılmaz’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan zincir özel okul furyasının Adana ili ve Çukurova bölgesi özelinde ilin ekonomisini küçültmekte olduğunu belirten CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş , kitap, dergi, broşür v.b. materyaller ve forma, yemek şirketi v.b. diğer elemanları merkezden karşılayan bu zincir özel okulların bulundukları bölgenin konfeksiyon ve kırtasiye esnafını zor duruma düşürdüğünü, bölge ekonomisine ise hiçbir katkı yapmadığını belirterek önergesinde şu sorulara yer verdi:

1- Son 15 yılda Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde kaç kırtasiye ve/veya kitap mağazası kapanmıştır?

2- Ortaöğretim ve lise giriş sınav sistemlerinin sürekli değişiyor olması da kırtasiye esnafını zor duruma düşürmektedir. Bu çerçevede herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

3- Özel okulların ders kitaplarını internetten satın alma zorunluluğu yapması gibi bir uygulama doğru mudur? Söz konusu kitapların teker teker değil de paket halinde tamamının satın alınması gibi bir dayatma var mıdır?

4- Özel okulların bu anlamda tekelleşmeye gittiğinin farkında mısınız?

5- Adana ili başta olmak üzere Türkiye genelinde kırtasiye esnafının yaşadığı sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

6- Kırtasiye esnafının yaşadığı bu sorunları giderecek herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğdu: AKP işsizlik sigortasını çarçur ediyor15 Ocak 2018 Pazartesi 13:12
  • Kuşoğlu'ndan iki bakana iki ayrı soru15 Ocak 2018 Pazartesi 13:05
  • Özdiş kırtasiye ve kitap esnafının sesi oldu15 Ocak 2018 Pazartesi 12:57
  • Hürriyet'ten Basın Onur Günü kutlaması15 Ocak 2018 Pazartesi 12:49
  • Canan Kaftancıoğlu: Saray kaybedecek halk kazanacak15 Ocak 2018 Pazartesi 12:44
  • Tuzla'daki kimyasal atık Meclis gündeminde15 Ocak 2018 Pazartesi 12:35
  • Engin bitmeyen hastaneyi anlattı15 Ocak 2018 Pazartesi 11:57
  • Elektrik zammı Meclis gündeminde15 Ocak 2018 Pazartesi 11:53
  • Bekir Bozdağ'dan ABD'ye PYD tepkisi15 Ocak 2018 Pazartesi 11:37
  • Akın'dan Başbakan'a Ziraat Bankası sorusu15 Ocak 2018 Pazartesi 11:20
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu "OHAL'de Yeter Forumu"na katıldı
    • Hamile kalmanızı sağlayacak vitamin kaynakları
    • Çok güleceksiniz: Yurdum insanı şaşırtmayı sürdürüyor
    VİDEO GALERİ
    • Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi'nde tören düzenlendi
    • 'Judocu Dayı' sosyal medyayı salladı!
    • İşçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti