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21.01.2018 19:40

Özden Örnek'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Özden Örnek'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek (43) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA)  Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen  cenaze töreninde Burak Örnek'in babası Özden Örnek, annesi Sevil Örnek, eşi Hande Örnek ve kardeşi Tolga  Örnek taziyeleri kabul etti. 

Cenaze törenine emekli Orgeneral Ergin Saygun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve  oyuncu Tolga Çevik'in yanı sıra Burak Örnek'in akrabaları ve sevenleri katıldı. Sevil Örnek ve Hande Örnek tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Burak Örnek, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.  

Oğlunu kaybeden Özden Örnek, Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Özden Örnek, davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucu beraat etmişti.

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