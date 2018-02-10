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11.02.2018 04:40

Oyundan alınan futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi

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Oyundan alınan futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bugün oynanan amatör lig maçında, ikinci yarı oyundan alınan Yeşilyurtspor futbolcusu Ramazan Gündür (35) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gündür, tedaviye alındı.

Spor alanlarında özellikle de futbol sahalarında zaman zaman görülen kalp krizi vakalarından biri de, bugün Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. Amatör takımlar Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü, karşı karşıya geldi. Salihli Gücü'nün 1-0 kazandığı maçın 60'ıncı dakikasında oyundan alınan ve kulübede oturan Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür, kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi Yeşilyurtspor antrenörü Himmet Efe Cengiz yaptı. Ardından Gündür, jandarma aracıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda ambulansa devredilen Gündür, hastaneye ulaştırıldı.

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Alaşehir Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Mehmet Arı, "Sporcumuza anjiyo yapıldı. Şu anda yoğun bakımda. Sağlık durumu iyi. Jandarma komutanının ani kararı ve hastayı aracıyla taşıması, belki de sporcumuzun hayatını kurtardı. Sahada sağlık ekibinin bulunmaması, büyük bir zaaf. Amatörlere de sağlık ekibi verilmesini istiyoruz" dedi.

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