Oyunda Gülmen, Özakça ve Berkin'i Erdoğan'a dövdürdüler!

'Usta Dayağı: Erdoğan 15 Temmuz Darbecilerine Karşı' adlı oyun, Erdoğan temsiliyle Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Berkin Elvan temsillerini dövdürüyor

Google Play üzerinden yayınlanan "Usta Dayağı: Erdoğan 15 Temmuz Darbecilerine Karşı" adlı oyun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden karakter ile Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Berkin Elvan'ı temsil eden karakterleri dövdürüyor.

28 Aralık 2017 tarihinde Jonas Alleman adlı Google Play kullanıcısı tarafından yayına sunulan oyunun açıklama bölümünde "15 Temmuz, milletin devletine sadakatini ispatladığı tarihi bir gündür. 15 Temmuz Darbe gecesi Erdoğan sadakati oyun dünyasında da göstermek gerekir.

Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’nin yüce bir dava şuuruyla; Avrupa ve Orta Doğu’daki emperyalist maşalarla, tüm içteki hainler ve FETÖ ile yılmadan mücadele ettiğine tüm İslam coğrafyası şahittir.

Usta Dayağı işte bu kahraman Osmanlı yiğidinin tüm şer odaklara karşı tek başına mücadelesini konu alıyor.

Tüm Ak partili, Ak yürekli kardeşlerimizin Recep Tayyip Erdoğan’ın iç ve dış güçlerle tek başına savaştığı bu oyuna 15 Temmuz ruhu adına desteklerini bekliyorum." ifadeleri yer alıyor.

Evrensel'in haberine göre oyunun karakterleri, Türkiye'de milyonlarca çocuk tarafından oynanan Minecraft adlı oyunun grafik tarzı kullanılarak yaratılmış. Oyunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan temsilini kullanarak 'FETÖ', 'ORTADOĞU', 'ÇAPULCU' ve 'ALAYINA' başlıkları altında toplanan temsillerle dövüşüp olabildiğince çok 'düşmanı' dövmeniz bekleniyor. Seçim menüsünde ise 'Düşmanını seç' ifadesi yer alıyor. Oyundaki 'düşman'lar karakteristik belli özellikleri ile temsil edilmiş kişi ya da kimliklerden oluşuyor. Bunlardan bazıları şöyle:

'FETÖ' başlığı altında özellikle Fetullah Gülen ve Emre Uslu temsilleri,

'ORTADOĞU' başlığı altında Mesud Barzani, Beşşar Esad ve Binyamin Netanyahu temsilleri,

'ALAYINA' başlığı altında Angela Merkel, Vladimir Putin ve Donald Trump temsilleri,

'ÇAPULCU' başlığı altında ise Berkin Elvan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça temsilleri