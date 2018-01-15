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15.01.2018 23:50

Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

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Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
'Dondurmam Gaymak' filmiyle tanınan oyuncu Turan Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bodrum'da yaşayan 'Dondurmam Gaymak' filminin unutulmaz oyuncusu Turan Özdemir, Kanal D'de yayınlanan 'Dostlar Mahallesi' dizisindeki rolü için bulunduğu İstanbul'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1952 Yatağan doğumlu Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmış ardından İstanbul'a yerleşmişti. 2001 yılında kamera karşısına geçerek sinemada karar kılan oyuncu, en büyük çıkışını Dondurmam Gaymak filminde başrol oynayarak yaptı. Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapıyordu.

YEDİ YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

21 Mayıs 2010 günü Bodrum'un Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Özdemir, 2 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Haziran 2010 günü taburcu edilmişti.

Özdemir'in Müzeyyen Akkuş Özdemir ile evliliğinden Ezgi ve Ozan adında 2 çocuğu, 1 torunu bulunuyordu.

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