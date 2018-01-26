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26.01.2018 18:55

Oyuncu Can Yaman karakolluk oldu!

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Oyuncu Can Yaman karakolluk oldu!
Geçtiğimiz günlerde Bestemsu Özdemir’le ilişkisini sonlandıran Can Yaman, eğlenmek için gittiği mekânı birbirine kattı. Bardakların havada uçuştuğu gecede Yaman’ın sekiz kadınla birden kavga ettiği öğrenildi.

Can Yaman, önceki akşam eğlenmek için gittiği Bebek'teki bir mekanda kavga çıkardı. Yaman, sekiz kadınla birden kavga etti ve ortalık adeta birbirine girdi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Kavganın tam olarak neden çıktığı öğrenilemezken, Yaman’ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir'in oyuncu Çağatay Ulusoy'la yakınlaşmasını hazmedemeyip kıskançlık krizine girdiği, bu yüzden gergin olduğu ve tartışma çıktığı iddia edildi. Sinirlerin gerildiği gecede, bardaklar havada uçuşurken kadınlardan birinin eli kesildi. Kavga karakola taşındı.

İDDİALARI YALANLADI

Can Yaman, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak “Kavga filan yok iyi akşamlar” demekle yetindi.
 

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