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13.01.2018 22:35

Oyuncu Aksel Bongil hakkında merak edilenler...

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Oyuncu Aksel Bongil hakkında merak edilenler...
Genç oyuncu Aksel Bonfit son günlerde en çok merak edilen isimlerden biri. Beyaz Show programına konuk olan Aksel Bonfil kimdir? Aksel Bonfil aslen nereli ve kaç yaşında?

Pek çok dizi ve film senaryosunda imzası bulunan Aksel Bonfil, Deliha 2 filmiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Daha önce Kelebeğin Rüyası ve Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alan Aksel Bonfil'in hayatı merak konusu oldu. Peki Aksel Bonfil kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında? İşte yanıtlar…

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AKSEL BONFİL KİMDİR?

Aksel Bonfil, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan yazar, oyuncu ve yönetmen Aksel Bonfil Adana Altın Koza Ödülü sahibidir. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Aksel Bonfil İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Bir vesile ile tanıştığı Demet Akbağ'ın üniversite yıllarında iken kendisini araması ile oyunculuk kariyerine adım atan Aksel Bonfil ilk kamera karşısına Güven Kıraç ve Demet Akbağ ile geçti. Asıl öğretmeninin usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan olduğunu belirten Aksel Bonfil, Söz, Aşk Laftan Anlamaz, Seviyor Sevmiyor, Güneşi Beklerken ve Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın senaryo yazarlığını üstlendi.

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