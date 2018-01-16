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17.01.2018 00:35

Oya Berberoğlu: İnşallah 14 Şubat'ta eşimle birlikte olurum

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Oya Berberoğlu: İnşallah 14 Şubat'ta eşimle birlikte olurum
Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu Halk TV'de konuştu.

Berberoğlu, ''Adalete, adil yargılanmaya, hukuka güvenmeye devam ediyoruz. İnşallah 13 Şubat'ta Bölge Adli Mahkemesi beraatine karar verir ve 14 Şubat Sevgililer gününde eşimle birlikte olurum'' dedi.

Oya Berberoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Bugün görülen duruşmada bütün taleplerimiz 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde reddedildi. 

Bundan önceki süreçte beraat verilmişti fakat tahliye çıkmadı. Benim kişisel kanaatimi söylemek gerekirse yargıya, adalete, adil yargıya hukuğa güvenen insanlarız. O nedenle hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Bu yolları bekleyeceğiz. Hak hukuk adalet arayışımız yerine gelmezse AİHM'e başvurmaktan başka çare kalmayabilir. O da son tahlilde mecbur kaldığımız vakit Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulur. Ancak önceliğimiz kendi bağımsız özgür yargımızdır. Bu nedenle bekleyeceğiz. 

Hukuka güvenmeye devam edeceğiz. İnşallah 13 Şubat'ta Bölge Adli Mahkemesi beraatini verir ve 14 şubat Sevgililer gününde eşimle buluşuruz. 

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