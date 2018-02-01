Öveçler'de 24 saat yaşayan pazar

Çankaya Belediyesi’nin zamanla yenilenmesi gereken pazar yerlerini yıkıp yeniden inşa ederek modern kent meydanına dönüştürdüğü pazar yerlerine bir yenisi ekleniyor.

Çankaya Belediyesi’nin mevcut pazar yerlerini sadece pazar yeri olarak değil 7 gün 24 saat yaşayan ve kent meydanı havasına büründürdüğü pazar yerlerine bir yenisi daha ekleniyor. Sürekli yerleşimin ve ticari işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Öveçler bölgesinde yer alan Huzur Pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çankaya Belediyesi’nin birer kent meydanına dönüştürme amaçlı yeniden inşa ettiği pazaryerlerinden Huzur Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken pazaryeri haftanın tüm günü hizmet verecek şekilde tasarlanıyor.

Daha önce Aşıkpaşa ve Cebeci Pazar yerlerini yeniden düzenleyerek halkın hizmetine sunan 100. Yıl Pazar yerini yıkıp baştan yapan Çankaya Belediyesi, Esat Pazaryeri ile birlikte Huzur Pazar yerini de 2018’de vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor.

İçerisinde sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği, sebze meyve tezgahlarının yanı sıra alışveriş mağazalarının bulunacağı kapalı pazar yeri 4961 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Sebze ve meyve satışının yapıldığı günler dışında da vatandaşların kullanımına açık olacak olan Huzur Pazaryeri kent meydanı olarak da işlev görecek.