  • BIST 120.491
  • Altın 161,673
  • Dolar 3,7585
  • Euro 4,6737
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
01.02.2018 14:35

Öveçler'de 24 saat yaşayan pazar

»
Öveçler'de 24 saat yaşayan pazar
Çankaya Belediyesi’nin zamanla yenilenmesi gereken pazar yerlerini yıkıp yeniden inşa ederek modern kent meydanına dönüştürdüğü pazar yerlerine bir yenisi ekleniyor.

Çankaya Belediyesi’nin mevcut pazar yerlerini sadece pazar yeri olarak değil 7 gün 24 saat yaşayan ve kent meydanı havasına büründürdüğü pazar yerlerine bir yenisi daha ekleniyor. Sürekli yerleşimin ve ticari işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Öveçler bölgesinde yer alan Huzur Pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çankaya Belediyesi’nin birer kent meydanına dönüştürme amaçlı yeniden inşa ettiği pazaryerlerinden Huzur Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken pazaryeri haftanın tüm günü hizmet verecek şekilde tasarlanıyor.

Daha önce Aşıkpaşa ve Cebeci Pazar yerlerini yeniden düzenleyerek halkın hizmetine sunan 100. Yıl Pazar yerini yıkıp baştan yapan Çankaya Belediyesi, Esat Pazaryeri ile birlikte Huzur Pazar yerini de 2018’de vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor.

İçerisinde sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği, sebze meyve tezgahlarının yanı sıra alışveriş mağazalarının bulunacağı kapalı pazar yeri 4961 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Sebze ve meyve satışının yapıldığı günler dışında da vatandaşların kullanımına açık olacak olan Huzur Pazaryeri kent meydanı olarak da işlev görecek.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nurettin inan Çocuk Parkına zeytin ağaçları dikildi01 Şubat 2018 Perşembe 10:52
  • Karabağlar Belediyesi’nden kadınlara her hafta kültür gezisi01 Şubat 2018 Perşembe 10:36
  • Tatilde tiyatro keyfi01 Şubat 2018 Perşembe 10:01
  • Karşıyakalılar kitap değişimini çok sevdi01 Şubat 2018 Perşembe 09:46
  • Yalıçiftlik'te deniz dibi temizliği01 Şubat 2018 Perşembe 08:29
  • 90 çocuk Kemer’de ağırlanıyor01 Şubat 2018 Perşembe 08:15
  • Ten ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü01 Şubat 2018 Perşembe 07:13
  • Karadeniz’de terk edilmiş NATO üssü!01 Şubat 2018 Perşembe 01:21
  • Trans kadın tutuklu ölüm orucuna başladı31 Ocak 2018 Çarşamba 22:28
  • Telefon dolandırıcılığına 370 tutuklama31 Ocak 2018 Çarşamba 21:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti