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30.12.2017 01:05

Oturma eylemi yapan öğrencilere polisten biber gazlı müdahale

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Oturma eylemi yapan öğrencilere polisten biber gazlı müdahale
Beytepe Alışveriş Merkezi'nin kapanma saatinin geri çekilmesi protesto eden Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine polis biber gazıyla saldırdı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri yurtta ihtiyaçlarını karşıladıkları alışveriş merkezinin kapanma saatinin geri çekilmesinş protesto etti. Oturma eylemi yapan öğrencileri polis gaz atarak dağıttı. 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde güvenlik gerekçesiyle Beytepe Alışveriş Merkezi'nin (BAM) kapanma saatinin geri çekilmesine öğrenciler tepki gösterdi. Yurda son giriş saatinin 02.00, kütüphanenin ise 24 saat açık olduğu kampüste, öğrencilerin alışveriş ve sosyalleşme alanı olan BAM'ın kapanma saati 22.00'ye çekildi. Bunun üzerine Öğrenci Temsilcileri Konseyi'nin çağrısıyla öğrenciler oturma eylemi düzenlendi. Öğrencilerin BAM'da oturarak "Hacettepe bizimdir, bizim kalacak" sloganlarının atması üzerine okula çevik kuvvet ekipleri ve TOMA girdi. Polis  öğrencileri dağıtmak için biber gazı kullandı. 

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