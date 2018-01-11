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11.01.2018 13:00

Otoparklarda kaza Meclis gündeminde

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Otoparklarda kaza Meclis gündeminde
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, AVM otoparkları ile kapalı otoparklarda yaşanan kazaların trafik ve kasko sigortası kapsamına alınması amacıyla yasa teklifi verdi. 

CHP’li Emir, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanunun ‘kapsam’ başlıklı 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, trafik sigortasının uygulama alanı genişletildi. Buna göre, alışveriş merkezleri (AVM) otoparkları ile kapalı otoparklarda yaşanacak trafik kazaları da sigorta kapsamında olacak.

İkili uygulamaya son!

CHP’li Emir verdiği kanun değişikliğinin gerekçesinde, şirketlerin, trafik ve kasko sigortasında, Karayolu Trafik Kanunu’ndaki ‘karayolu’ tanımını esas alarak işlemlerini yürüttüğünü, bu tanımın içinde kapalı otoparkların olmamasından kaynaklı yaşanan trafik kazalarının sigorta kapsamı dışında tutulduğunu dikkat çekti. Kanun gerekçesinde, “Şirketler de bu tanıma uyan alanlarda gerçekleşen maddi ve bedeni zararları karşılamaktadır. Anlaşılacağı üzere AVM otoparkı ya da kapalı otopark gibi alanlar tanımda geçmediği için bazı şirketler, genel şartlara uymadığı gerekçesiyle tazminat ödemeyi reddetmektedir. Bazı şirketler ise genel şartlarda yer alan ‘karayoluyla trafik bağlantısı olan yer’ tanımına istinaden tazminatın ödeneceğini savunmaktadır. Bu Kanun teklifi, ilgili konuda muğlaklığı gidermek ve araç sahiplerinin anılan konuda mağduriyetlerinin önüne geçmek amaçlanmaktadır” denildi.​


 

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