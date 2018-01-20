Otomobillerin sileceklerine mermi bıraktılar

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir sitenin parkındaki 16 otomobilin cam sileceklerine mermi bırakıldı. Bir site sakini kendilerinin gözdağı verilerek arsalarından çıkarılmak istendiğini söyledi.

Sabah otomobillerine giden site sakinleri, sileceklere bırakılmış mermilerle karşılaştı. Konya’da bir site içerisinde park halinde bulunan 16 aracın sileceklerine, mermi bırakıldı.

Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’nde bulunan bir sitede sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, sileceklerinin üzerine bırakılmış mermilerle karşılaştı. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 16 aracın da sileceklerine mermi bırakıldığını tespit etti.

‘ARSAMIZDA GÖZLERİ VAR’

Yaklaşık 6 ay önce de bir aracın camına mermi bırakıldığını belirten site sakini Mehmet Eken, şunları anlattı: “Sabah eşimi işe bırakmak için arabaya bindim. Arabayı çalıştırdığımda baktım önde mermi var. Hemen polisi aradım. Daha önce de bir arabaya konulmuştu. Bugün de 16 tane arabaya mermi konulmuş. Bize gözdağı vererek bu arsadan çıkarmak istiyorlar. Arsamızda gözleri var. Bu durumdan korkuyoruz” dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.