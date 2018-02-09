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10.02.2018 04:05

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

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Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar
Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar.

DHA - Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapan polis, bir otomobilde, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla aranan İ.B. ve üniversitede halen görevli 2 yardımcı doçent doktoru, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlerken yakaladı. Genişletilen operasyonda, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerden birinin önündeki park halinde bulunan otomobilde, örgüte ait olduğu değerlendirilen paraları sayıp, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyen ve cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşmeler yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltın alınan şüphelilerin, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla aranan İ.B. ile Adıyaman Üniversitesi'nde görevli yardımcı doçent doktorlar H.P. ve R.K. olduğu belirlendi. Araçtaki 3 bin lira para ile İ.B.'ye ait içerisinde gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' yüklü cep telefonuna el konuldu.

Diğer adreslerde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, Adıyaman Üniversitesinde doktor S.Ç., araştırma görevlisi L.A. ile aile hekimi O.S. ve A.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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