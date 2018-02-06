Otomobilde akıllı telefona yeni ceza! Park halinde bile yazacaklar...

Trafik kazaları sonucunda yaşanan can kayıplarının arttığı Fransa'da, sürücülerin artık kenara çektiklerinde dahi akıllı telefonlarını kullanmaları yasak. Yasağa uymayan sürücülere 135 euro para cezası kesilecek.

Fransa, ülkede artan trafik kazalarının sebebinin sürücülerin akıllı telefon bağımlılığı olduğuna kadar verdi ve katı bir uygulama başlattı. Artık sürücülerin trafiğe açık yollarda telefonlarını ellerine almaları dahi yasak.

Fransız Le Figaro'nun haberine göre, sürücüler kenara çekseler dahi, otomobilin içerisinde oldukları takdirde telefonlarını kullanamayacaklar. Bu kurala uymayan sürücülere ise 135 euro para cezası kesilecek.

Yüksek mahkeme kararına göre, telefonlarını kullanmak isteyen sürücülerin önce araçlarını park etmelerini gerekiyor. Öte yandan, kaza veya arıza durumunda sürücülerin arama yapmalarına veya SMS göndermelerine izin veriliyor.