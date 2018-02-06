  • BIST 114.581
  • Altın 162,217
  • Dolar 3,7863
  • Euro 4,6682
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
06.02.2018 17:50

Otomobilde akıllı telefona yeni ceza! Park halinde bile yazacaklar...

»
Otomobilde akıllı telefona yeni ceza! Park halinde bile yazacaklar...
Trafik kazaları sonucunda yaşanan can kayıplarının arttığı Fransa'da, sürücülerin artık kenara çektiklerinde dahi akıllı telefonlarını kullanmaları yasak. Yasağa uymayan sürücülere 135 euro para cezası kesilecek.

Fransa, ülkede artan trafik kazalarının sebebinin sürücülerin akıllı telefon bağımlılığı olduğuna kadar verdi ve katı bir uygulama başlattı. Artık sürücülerin trafiğe açık yollarda telefonlarını ellerine almaları dahi yasak.

Fransız Le Figaro'nun haberine göre, sürücüler kenara çekseler dahi, otomobilin içerisinde oldukları takdirde telefonlarını kullanamayacaklar. Bu kurala uymayan sürücülere ise 135 euro para cezası kesilecek.

Yüksek mahkeme kararına göre, telefonlarını kullanmak isteyen sürücülerin önce araçlarını park etmelerini gerekiyor. Öte yandan, kaza veya arıza durumunda sürücülerin arama yapmalarına veya SMS göndermelerine izin veriliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Irak’tan asker çekerken, büyük bir konvoy Suriye’ye geçti06 Şubat 2018 Salı 04:03
  • Rus basınından iddia: Uçağımızı Türkiye yanlısı ‘muhalifler’ düşürdü06 Şubat 2018 Salı 03:40
  • İran’da başörtüsü krizi büyüyor06 Şubat 2018 Salı 03:30
  • Pentagon Sözcüsü: Afrin’e giden YPG’ye...06 Şubat 2018 Salı 02:44
  • Abhaz köylü bulduğu hazineyi devlete teslim etti06 Şubat 2018 Salı 02:39
  • Saakaşvili'nin sığınmacılık başvurusu reddedildi06 Şubat 2018 Salı 01:24
  • O ülkede duş için 2 dakikaları var!06 Şubat 2018 Salı 00:00
  • Irak Yüksek Mahkemesi'nden çarpıcı Bağdadi kararı05 Şubat 2018 Pazartesi 23:47
  • "ABD Irak'tan askerlerini çekiyor" iddiasına cevap05 Şubat 2018 Pazartesi 23:30
  • Eski Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması05 Şubat 2018 Pazartesi 22:11
    • FOTO GALERİ
    • Aşk-ı Memnu dizisinin Cemile'si şimdi ne yapıyor?
    • CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 6 Şubat 2018
    • 50 yıldır bozuk daktilolara adeta can veriyor
    VİDEO GALERİ
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    • Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
    • Bu da halay çekerek tıraş eden berber
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti