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01.01.2018 18:45

Otomobil alacaklar dikkat! O araçlara vergi zammı yok...

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Otomobil alacaklar dikkat! O araçlara vergi zammı yok...
Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya, 1600 cc'yi geçen ancak 2000 ccyi geçmeyen araçlar için matrah 100 bin liradan 114 bin liraya yükseltildi

Hafif ticari araçlarda vergiye konu ÖTV matrah limitleri  yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV  matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80  bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen  araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik  motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi  geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira,  üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500  cc arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira  olacak.

Öte yandan, makaron olarak bilinen boş sigara filtresinin asgari maktu  vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlendi. Perakende satış fiyatı 16 lira olan 200  adet makarondan oluşan bir paket için uygulanacak ÖTV tutarı 10 lira olacak.

 Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ithalatında ton başına 300 dolar  olarak uygulanan tütün fonu bedeli de 150 dolara düşürüldü.

Ayrıca, bankalarca çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15  bin liraya kadar olan kredilerde Kredi Kaynak Destekleme Fonu kesintisi oranının  sıfırlanması hükme bağlandı. Karar bugünden itibaren kullandırılacak kredilerde  uygulanacak.

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