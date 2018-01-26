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27.01.2018 07:15

Otobüsteki kadını takip etti; 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltına aldırdı

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Otobüsteki kadını takip etti; 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltına aldırdı
Keçiören'den Kızılay'a gelmek için bindiği otobüste yanındaki kişiyle sohbet eden M.A. adlı kadın, başka bir kişinin ihbarı ve “takibi” üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı.

Bugün Keçiören’den Kızılay’a gelmek için otobüse binen M.A. isimli vatandaş, yanındaki bir kişiyle sohbet ediyordu. Bu sırada aynı otobüste bulunan başka bir kişi, M.A. ile birlikte Kızılay'da indikten sonra 155 polis hattını aradı. M.A. ile aynı otobüste Kızılay’a geldiğini söyleyen bu kişi, M.A.’nın otobüsteyken Gezi Parkı Eylemleri ile 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ilişkin bir başkasıyla sohbet ettiği ve bu sırada ‘Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret’ içeren sözler kullandığı iddiasında bulundu. Söz konusu ihbarcı, M.A.’yı Kızılay’da da takip edip, polisin gelmesinin ardından, bir mağazada alışveriş yaparken gözaltına aldırdı ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

CHP’li Emir: Vatandaşı ihbarcı yaptılar!

M.A.’nın gözaltına alınması üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, görüşmelerde bulundu. M.A. ile de görüşen CHP’li Emir, çıkıştığı yaptığı açıklamada, “M.A., Kızılay’a gelirken iddia edildiği üzere söz konusu içerikli hakaretlerde bulunmadığını; kasıtlı ya da kasıtsız birinin iftirasına uğradığını söyledi. M.A., sade bir vatandaş olarak geçirdiği günün sonunda gözaltına alınma şaşkınlığı içerisinde. Şaşılmayacak gibi değil; biri çıkıyor, telefonla ihbarda bulunuyor ve sizi alıp karakola götürüyorlar. Bir kere suçun delili yok. Artık hangi ruh halinde bilemiyorum ama birinin sözü yetiyor, sizin 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanma olasılığınıza. Tüm vatandaşları birbirinin ihbarcısı ve iftiracısı yapma amaçlarını sonunda başardılar.
Polisin bu ihbarı, işini gücünü bırakıp hemen mesele yapması ayrıca sorun. Ülkemizin içinden geçtiği ciddi süreç ortadayken, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ edip edilmediğinin peşine düşülüyor. Somut hiçbir delili olmayan iddia için hemen koşturan polis, acaba bir kadın cinayeti ya da benzeri olaylara ihbar edildiğinde hemen gidiyor mu? Tabi ki gitmiyor; gitseydi memlekette kadın cinayetlerin yüzde 1400 artış olmazdı.” (cumhuriyet)

 

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