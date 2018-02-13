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13.02.2018 05:55

Otobüs şoföründen şehit annesine skandal sözler

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Otobüs şoföründen şehit annesine skandal sözler
Adana'da bir özel halk otobüsü şoförü, devletin şehit ailelerine verdiği ulaşım kartıyla otobüse binmek isteyen şehit annesine hakaret yağdırdı.

Afrin'den gelen şehit haberleri ülkeyi yasa boğarken, Adana'da yaşanan bir olay büyük tepki topladı.Adana bir özel halk otobüsü şoförü, devlet tarafından kendisine verilen ücretsiz ulaşım kartı ile otobüse binen şehit annesinden yolculuk ücreti olan 2,5 lirayı istedi.

ŞOFÖR, ŞEHİT ANNESİNE HAKARET ETTİ

Yaşlı kadının "Bize bu kartı devlet verdi. Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik" demesinin üzerine ise şoför "Vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin de Allah belasını versin. Vermiş hakkı size, bize niye vermiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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