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04.01.2018 04:20

Otel odasında ölü bulundu

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Otel odasında ölü bulundu
Erzurum'da Birol Çimen (53), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir otelde kalan Birol Çimen, odaya giren kat görevlisi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu ölduğu tahmin edilen Birol Çimen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçe nüfusuna kayıtlı olan Birol Çimen'in 28 Aralık günü otele giriş yaptığı, en son dün akşam odaya girerken görüldüğü belirtildi.

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