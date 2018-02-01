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01.02.2018 10:30

ÖSO’yu eleştirmek gözaltı gerekçesi oldu

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ÖSO’yu eleştirmek gözaltı gerekçesi oldu
‘Zeytin Dalı Harekâtı’ olarak adlandırılan Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte anılmasını eleştirmek, gözaltına alınmak için gerekçe oldu.

Uğur Koç/ BirGün- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi Ümit Savaş, sosyal medyadan yaptığı “Bu katiller (ÖSO), Türk ordusu ile yan yana anılmamalı” paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı.

Balıkesir’de yaşayan ÖDP’li Savaş, sosyal medyadan yaptığı Afrin operasyonunu eleştiren paylaşımları sebebiyle önceki gün sabah saatlerine Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Savaş, polisteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Savaş’a gözaltında yaptığı paylaşımlara dair skandal sorular yöneltildi. Polisin yönelttiği sorularda ÖSO ve El Nusra gibi cihatçı örgütleri eleştirmek suç sayıldı. Ayrıca milletvekillerinin yaptığı açıklamaları paylaşmak da sorguya konu oldu.

Milletvekilinin açıklaması da soruldu. ÖDP’li Savaş’a sorulan sorulardan bazıları şöyle:

» “Bu katiller (ÖSO) Türk ordusu ile yan yana anılmamalı” içerikli ileti ile ilgili kastınız nedir?

» “Mademki Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyor, öyleyse ÖSO’cu çakallara ne gerek var” içerikli yazınızla kastınız nedir?

» CHP Milletvekili Mevlüt Dudu’nun Hatay ili ve ilçelerine atılan roketler için “ülke içerisinden atılıyor” özetli, içeriğinde atılan roketlerin kaynağı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hedef alan paylaşımla kastınız nedir?

» “Musalla taşı da miting alanı oldu, şehitlerin kanı üzerinden politika yapmak etik mi?” içerikli paylaşımı yapmaktaki kastınız nedir?

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