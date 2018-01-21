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21.01.2018 19:40
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ÖSO'nun YPG'nin elinden aldığı köyden ilk görüntüler

ÖSO'nun YPG'nin elinden aldığı köyden ilk görüntüler
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bir video yayınladı ve PYD/YPG'nin kontrolündeki ilk köyü aldıklarını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda, Afrin'in kuzeyindeki Şankal köyünün alındığı duyuruldu. İlk videoda köyün içinden görüntüler yer aldı. Görüntülerde sokakların boş olduğu gözüküyor. Özgür Suriye Ordusu üyelerinin görüldüğü ikinci videoda da köyün alındığı belirtiliyor. YPG'nin elindeki köyün ÖSO tarafından alınırken küçük çaplı çatışma yaşandığı da gelen haberler arasında..

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Kilis'in Gülbaba köyünden Afrin'e karadan girdiği anlar görüntülendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe vererek, yaktı.

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