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17.01.2018 00:30

Ortaokulda haremlik-selamlık uygulaması

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Ortaokulda haremlik-selamlık uygulaması
Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu’nun eski müdürü Metin Demirbağ, yine skandala imza attı...

Kız öğrencilere ‘’Sonunuz Özgecan gibi olur’’; erkek öğrencilere ise ‘’yavşak yavşak gülmeyin’’ diyerek tepki toplayan ve Çerkezköy kaymakamlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu’nun eski müdürü Metin Demirbağ, yine skandala imza attı.

Vekaleten müdürlüğünü yürüttüğü Metin Seçkin Ortaokulu kantininde kız ve erkek öğrencilere “Harem-selamlık” uygulama yapan Demirbağ, velilerin tepkisini çekti. Hafta sonu özel bir okulun bursluluk sınavı için çocuklarını bu okula götüren veliler, kantindeki karşılaştıkları “harem-selamlık” uygulamaya tepki gösterdi.

Veliler “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu okulda böyle bir uygulama yapıldığından haberi var mı acaba? Varsa bu duruma nasıl müsaade ediyorlar. Okul müdürünün eski görev yaptığı okuldan zaten sabıkası var. Bu adam nasıl hala okul müdürlüğü yapabiliyor? Yetmezmiş gibi bir de Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü de bu adam yürütüyor. Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı bu adama mı emanet edeceğiz?” açıklamasında bulundular. (oda tv)

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