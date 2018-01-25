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25.01.2018 10:00

Ortaköy'deki bar saldırısında 'Palalı Sabri' şüphesi

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Ortaköy'deki bar saldırısında 'Palalı Sabri' şüphesi
Ortaköy'dekii barın sahibinin Gezi protestolarında elindeki palayla eylemcilere saldıran ve ‘Palalı Sabri’ diye tanınan Sabri Çelebi olduğu iddia edildi.

Ortaköy'deki ‘Club Bosphorus Arabic’ adlı gece kulübüne gece yarısı açılan ateşte vale olarak çalışan Erkan Kayatekin ölürken, iki özel güvenlikçi yaralandı. Barın sahibinin Gezi protestolarında elindeki palayla eylemcilere saldıran ve ‘Palalı Sabri’ diye tanınan Sabri Çelebi olduğu iddia edildi.


Ortaköy’deki Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ‘Club Bosphorus Arabic’ adlı bara dün gece 01.15’te ateş açıldı. Motosiklet üzerindeki iki kişinin açtığı ateşte, kapıda bekleyen vale Erkan Kayatekin ve iki özel güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, Kayatekin kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekât ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerinde, polis detaylı inceleme yaptı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırının hedefindeki barın sahibinin “Palalı Sabri” olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu öne sürüldü.

Çelebi’nin kişisel ve ‘Club Bosphorus Arabic’ adlı barın sosyal medya hesaplarında, ‘patronu’ olarak yazıldığı görülürken, resmi kayıtlarda adının kulübün sahibi olarak geçmediği belirtildi. Saldırının, iki ay önce Taksim’de Sabri Çelebi’nin yaralandığı olayın devamı olduğu öne sürüldü.

Polis, barın sahibinin resmiyette farklı bir kişi olduğunu, Çelebi’nin de barın sahibi olduğuna yönelik duyum alındığını, araştırmanın bu yönde de sürdüğü bildirildi.

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