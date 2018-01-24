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24.01.2018 21:40

Orta Anadolu İl Başkanları “Kılıçdaroğlu” dedi

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Orta Anadolu İl Başkanları “Kılıçdaroğlu” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Orta Anadolu’da yer alan 11 il başkanı Nevşehir Kozaklı’da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen yemeğe; Aksaray İl Başkanı Ramazan Koçak, Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere, Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal, Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu ve Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar katıldı.

Orta Anadolu’da partinin yaşadığı sorunlar ile yaklaşan yerel ve genel seçimlerde başarı için neler yapılabileceğinin konuşulduğu yemekte, 3-4 Şubat tarihinde yapılacak Büyük Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na da tam destek çıktı.
Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat İl Başkanları verdikleri imza ile kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yanında olduklarını belirtti.

Kurultay sonrası bu birlikteliğin güçlenerek sürmesi gerektiğini belirten il başkanları, Orta Anadolu’daki tüm illerde başarı için güç birliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir birliğine vardı. Bir sonraki toplantının Kırşehir’de yapılması kararlaştırdı.

Toplantıya katılan tüm il başkanları önümüzdeki günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek desteklerini sözlü olarak da belirtecek.

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