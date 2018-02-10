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11.02.2018 04:40

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

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Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu. Kemik parçalarının yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Norveçli turist Tor Olav Lunde’ye (78) ait olabileceği belirtildi.

DHA - Alanya’ya bağlı Bektaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatan çoban, saat 15.30 sıralarında bir insana ait kemik parçaları gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

Kemik parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemik parçalarının 24 Eylül 2015 tarihinden bu yana kayıp olan Norveçli turist Tor Olav Lunde’ye ait olabileceği değerlendiriliyor. Kemiklerin Lunde’ye ait olup olmadığı DNA testi sonucunda ortaya çıkacak.

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