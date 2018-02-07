  • BIST 115.570
  • Altın 160,836
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6487
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
08.02.2018 02:45

Ormanı çöplüğe çevirdiler

»
Ormanı çöplüğe çevirdiler
Aydos Ormanı'nda, hafriyat kamyonlarının döktüğü moloz yığınları ve piknikçilerin attığı çöpler bölgede büyük kirliliğe kirliliğe yol açarken, vatandaşları isyan ettirdi. Ormanlık alanda yaşanan çevre katliamı havadan görüntülendi.

Kartal'da bulunan Aydos ormanında, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açarken, çevre sakinlerini de çileden çıkardı.

Hafriyat kamyonlarının döktüğü molozlar ve piknikçilerin döktüğü çöpler tüm ormanı kapladı. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanda yol kenarına ve ormanın içine atılan moloz ve çöp yığınları, çevreyi kirletirken bir yandan da tehlikeye davetiye çıkardığı açıkça görünüyor. Yol kenarlarına ve ağaç altına atılan evsel atıklar, karton kağıtlar, cam şişeler, naylon poşetler ve moloz yığınları gibi çöpler ormandaki canlıların yaşam hakkını adeta gasp ediyor.

5a7b1b7c0f25442e20d6e37c-001.png

Yaşanan bu çevre katliamına isyan eden vatandaşlar ise tepki göstererek, tüm şikayetlere rağmen yıllardır çözüm üretilmeyen bu kirliliğin artık temizlenmesini istiyor.

5a7b1b900f25442e20d6e37e.png

“Orman değil çöplük’’

Aydos ormanındaki katliama tepki gösteren Murat Şahin, “Buradaki çöplerin temizlenmesi lazım, orman değil çöplük gibi sanki burası. İnsanlar geliyor, berbat edip gidiyor her zaman” dedi.

5a7b1bc20f25442e20d6e380.png

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bisikletçilerin ilk durak yeri artık Beylikdüzü07 Şubat 2018 Çarşamba 12:04
  • İstanbul’da 'Bitcoin' operasyonu07 Şubat 2018 Çarşamba 11:58
  • AKP’nin Avrasya Tüneli oyunu! Yüzde 10 fazla para aldılar...07 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
  • Nagehan Alçı, Taksim'e caminin yapılacağı tarihi duyurdu07 Şubat 2018 Çarşamba 10:15
  • Büyükçekmeceli kadınlar, ilçenin 7 noktasında sağlık için yürüyor07 Şubat 2018 Çarşamba 08:40
  • Depresyonu doğa tasarımları ile yendi07 Şubat 2018 Çarşamba 08:17
  • İstanbul Boğazı'nı denizanası bastı07 Şubat 2018 Çarşamba 07:14
  • Maltepe'de korkunç kaza: 1 ölü 2 yaralı06 Şubat 2018 Salı 23:42
  • Belediye sözünden döndü: Beşiktaş-Adalar seferi için çalışmamız yok06 Şubat 2018 Salı 22:39
  • Vahşice, bağırsaklarına silikon sıkarak öldürdüler!06 Şubat 2018 Salı 22:15
    • FOTO GALERİ
    • Türkler o ülkelere aktı; ilk sıradaki şaşırttı!
    • Muhtemelen final yapacak diziler!
    • Ameliyathaneye yetişemedi: Koridorda doğum yaptı
    VİDEO GALERİ
    • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti