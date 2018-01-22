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22.01.2018 20:20

Orlando Magic, Celtics'i evinde dağıttı

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Orlando Magic, Celtics'i evinde dağıttı
Doğu Konferansı lideri evinde üst üste üçüncü mağlubiyetini Orlando Magic karşısında yaşadı.

NBA'de Doğu Konferansı'nın 14. sırasında yer alan Orlando Magic, deplasmanda konferans lideri  Boston Celtics'i 103-95 yenerek rakibine evindeki üst üste 3. yenilgisini yaşattı.

Sezonun 14. galibiyetini alan Magic'te Elfrid Payton 22, Evan Fournier 19, Aaron Gordon 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Celtics'te Kyrie Irving in 40 sayı 7 ribaunt 5 asistlik performansı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jaylen Brown 17, Marcus Morris 12 sayı üretti.

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