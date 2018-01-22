Orlando Magic, Celtics'i evinde dağıttı

NBA'de Doğu Konferansı'nın 14. sırasında yer alan Orlando Magic, deplasmanda konferans lideri Boston Celtics'i 103-95 yenerek rakibine evindeki üst üste 3. yenilgisini yaşattı.
Sezonun 14. galibiyetini alan Magic'te Elfrid Payton 22, Evan Fournier 19, Aaron Gordon 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Celtics'te Kyrie Irving in 40 sayı 7 ribaunt 5 asistlik performansı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jaylen Brown 17, Marcus Morris 12 sayı üretti.
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