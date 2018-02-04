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04.02.2018 12:25

'Orhan’a bir daha güvenmem'

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'Orhan’a bir daha güvenmem'
Usta sanatçı Arif Sağ, Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Usta sanatçı Arif Sağ, yıllarca başkanlık yaptığı MESAM için, Orhan Gencebay’ın eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Cengiz SEMERCİOĞLU / HÜRRİYET

Orhan’a bir daha güvenmem

Orhan Gencebay, MESAM’ın yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Çok da sert bir istifa dilekçesi yazdı. Gencebay’la geçmişten gelen bir husumetiniz var mıydı? Dostluğunuz kaç seneye dayanıyor?

- Yok. 57 senelik bir tanışıklığımız var ama dostluk farklı bir şey. Bazı insanları hiç tanımazsın ama onlar senin dostundur. Bazı insanlar da vardır, yarım asır birlikte geçirirsin ama dostun olamaz. Dostluk ağır bir yük. Onu taşımak kolay değil.

Orhan Gencebay taşıyamayanlardan mı?

- Ben öyle bir yorum yapmam. Mesela 57 yıllık hukukumuz olmasa da Bülent (Forta) ve sen benim dostlarımsınız. Ama bazıları için bunu diyemem.

İddialarına ne diyorsunuz?

- Orhan Gencebay’ın ortaya attığı iddialar, telif açısından sıkıntılı bir durum. Çünkü çok kötü şeyler söylüyor. Etnik, siyasi yapı gibi hassas konuları ortaya koyuyor. Açıkça söylemese de Alevilik, solculuk, Kürtlükten dem vuruyor. Telif haklarıyla uğraşan kurumlar ve orada çalışan insanların böyle bir derdi yok. Bizim derdimiz nerede telif varsa, nerede kaçak varsa orayı yakalayıp evine ekmek götüremeyen sanatçıların hakkını aramak. Herkes Orhan Gencebay ya da Arif Sağ değil ki bol bol karnını doyursun. Garibanlar ne olacak? Onların hakkını toparlarken birbirimizle uğraşıyoruz. Bu hoş bir şey değil.

Orhan Gencebay’ın bu yaklaşımını neye bağlıyorsunuz?

- Orhan Gencebay hayata şöyle bakıyor; bir tarafta Türkiye’deki bütün eser sahipleri, yapımcılar var, bir tarafta da Orhan Gencebay tek başına. Beni konuşturma...

Konuşun abi...

- Mesela basında bazı insanların dokunulmazlığı vardır. Onlar hakkında kötü yazı yazılmaz.

Kimler mesela?

- Sezen Aksu ile Orhan Gencebay hakkında kötü yazı yazamazsınız.

Ben yazarım abi...

- Seni kastetmiyorum, ben genel geçer bir durumdan söz ediyorum.

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