Orgeneral Akar'dan FLAŞ açıklama: Müsaade etmeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan flaş açıklamalar...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz."

Türkiye askeri açıdan Afrin’le ilgili en net mesajını bugün NATO’ya bildirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel’de başlayan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı açılış oturumunda bir konuşma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar tüm üye devletlerin Genelkurmay Başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada;

“NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır.

DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir. PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin “operasyonel ortak” adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz” diyerek, Türkiye’nin beklentilerini ve terör örgütleri ile mücadelesinde kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu.