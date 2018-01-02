Organize İşler 2’de 3 sürpriz isim

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu tamamladığı belirtilen 'Organize İşler 2'de Ata Demirer, Demet Akbağ ve Cem Yılmaz'ın yer alacağı öne sürüldü.

Yılmaz Erdoğan’ın önemli filmlerinden Organize İşler 2‘yle ilgili çalışmalar son sürat sürüyor. Yılmaz Erdoğan’ın bu filmde kadroyu güçlendirmek için Ata Demirer ve Demet Akbağ ile anlaştığı öne sürüldü. İlk filmde de bulunan Cem Yılmaz‘ın serinin ikincisinde de yer alacağı öğrenildi.

Yılmaz Erdoğan’ın ayrıca ilk filmde Umut Ocak karakterine can veren ve kendisi gibi Köyceğiz'de yaşayan Özgü Namal’a da teklif götürdüğü söyleniyor. İstanbul, Muğla ve İzmir başta olmak üzere beş şehirde gerçekleştirilecek olan çekimlerin Şubat’ta başlanması bekleniyor.