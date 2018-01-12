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12.01.2018 12:40

Ordu'nun Milli Piyango talihlisi sır oldu

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Ordu'nun Milli Piyango talihlisi sır oldu
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi paylaşan 4 kişiden biri olan, Ordu'daki çeyrek bilet talihlisi sır oldu.

Nedim KOVAN / ORDU, (DHA) - Henüz kim olduğu bilinmeyen talihlinin Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak, kazandığı 15 milyon 250 TL ikramiyeyi aldığı iddia edildi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü'nden seri biletler alan Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market'ten satılan biletlerden birine büyük ikramiye isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan  4 kişiden birinin Ordu'dan bilet aldığı ortaya çıkınca kentte de büyük heyecan yaşandı. İstanbul, KKTC ve Antalya'daki büyük ikramiye kazanan talihlilerin bazıları belli olurken Ordu'daki talihli ise halen ortaya çıkmadı.

Ankara Şans Market çalışanlarından Ali Dizge, Ordu'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığını, fakat talihlinin ikramiyeyi almak için Milli Piyango İdaresi'ne başvurduğunu öğrendiklerini söyledi. Henüz kendileriyle talihlinin iletişim kurmadığını da belirten Ali Dizge, "Yılbaşı özel çekilişinde teselli ikramiyesi kazanan müşterilerimiz bize ve Milli Piyango'ya başvurarak ikramiyelerini alıyor. 25 kişiye kişi başına 15 bin 250 TL teselli ikramiyesi ödedik. Bunlar büyük ikramiyenin çıktığı aynı seridendi. Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan 4 talihli de parasını almış. Fakat buradaki talihli henüz bize gelmedi. Talihli gelip bizi de görürse çok seviniriz. Düğün yapacağım, bana da destek olmasını istiyorum" dedi.

Ali Dizge, çalıştığı markette büyük ikramiye haberleri üzerine işlerin arttığını, şanslı büfe olarak şans dağıtmaya devam ettiklerini, kazı kazandan da yılın ilk ikramiyesi olarak bir kişiye 10 bin TL ikramiye verdiklerini söyledi.

ORDU'YA DAHA ÖNCE DE BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Ordu'ya daha önce de şans oyunlarından büyük ikramiye isabet etmişti. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir banka şubesinde çaycılık yapan Hayri Kaya, 2003 yılında Sayısal Loto'da şanslı 6 numarayı bilerek tek başına 844 bin TL ikramiye kazanmıştı. Geçen zaman içinde kazandığı parayı bitiren, defalarca icralık olan Hayri Kaya, tekrar çaycılık mesleğine geri dönüş yaptı.

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