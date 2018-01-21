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22.01.2018 03:50

Operasyon piyasalara nasıl yansıdı?

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Operasyon piyasalara nasıl yansıdı?
Afrin’e yönelik operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önceki gün resmen başladı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’ların yağdırdığı bombalardan sonra dün tanklar da sınırı geçti.

Bu gelişme günlerdir piyasalar tarafından fiyatlanıyordu. Öyle ki, dolar endeksi son 3 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken TL’ye karşı değerlenmeye devam etti. Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününü 3.80 seviyesinin hemen üzerinde kapattı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Borsa İstanbul’a da haftanın son işlem günü negatif bir seyir izlendi. Afrin’e operasyon riskini taşımak istemeyen yatırımcıların gerçekleştirdiği satışlar sonrasında BİST 100 endeksi Cuma günü yüzde 1,46 oranında düştü ve 115.147 seviyesinden haftayı tamamladı.

Afrin’e operasyonun ilk yansıması TSİ ile saat 23:00’ten itibaren uluslararası piyasalarda dolar/TL’de kısmen görülmeye başlanacak. Bunun yanı sıra asıl etkisi bu sabah yurtiçi piyasalar açıldığında hissedilecek.

 

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