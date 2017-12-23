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24.12.2017 01:30

Önemli uyarı! ATM'den işlem yapanlar dikkat

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Önemli uyarı! ATM'den işlem yapanlar dikkat
BDDK'nın, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücretin, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirleneceği veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebileceği bildirildi.

BDDK'nın, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.      

Bu kapsamda, 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:      

"Yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir."      Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi. 
 

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