On Numara'da heyecanlı bekleyiş sona erdi

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye ikiye bölündü. İşte 1 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları sorgulamak için detaylar...

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile açıklandı. 1 Ocak 2018 tarihli 804. hafta On Numara çekililişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçları araştırıyor. On Numara'nın bu haftaki sonucunda büyük ikramiye olan 132 bin 704 lira ikiye bölündü. Peki, On Numara'da kazandıran numaralar neler? İşte 1 Ocak 2018 On Numara çekiliş sonuçları... ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 1 OCAK 2018 1 Ocak 2018 On Numara sonucu: 04, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77, 79 On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye ikiye bölündü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Eskişehir'in Çifteler ilçesi ve İstanbul'un Fatih ilçesinden satın aldığı kaydedildi. 10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 132.704,55 TL 9 bilen kişi sayısı : 94 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.883,05 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.682 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 105,45 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.017 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 88.588 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 144.958 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL