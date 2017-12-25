On Numara'da heyecanlı bekleyiş sona erdi

On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. On Numara'da kuponlarını satın alan binlerce vatandaş büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanmadığını merak ediyor. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 4'e bölündü. Peki, On Numara'da bu hafta kazandıran numaralar neler? İşte 25 Aralık 2017 On Numara sonuçları...
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 ARALIK 2017
On Numara'nın 803. hafta çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 05, 06, 08, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73 olarak belirlendi.
|10 bilen kişi sayısı :
|4
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|77.603,25 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|94
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.202,30 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|1.632
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|127,25 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|16.473
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|24,00 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|101.547
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,05 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı:
|179.228
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,00 TL
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