On Numara'da heyecanlı bekleyiş sona erdi

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara bu hafta 803. kez gerçekleştirildi. On Numara sonuçlarına göre, büyük ikramiye 4'e bölündü. İşte On Numara'nın bu haftaki çekilişine dair detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. On Numara'da kuponlarını satın alan binlerce vatandaş büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanmadığını merak ediyor. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 4'e bölündü. Peki, On Numara'da bu hafta kazandıran numaralar neler? İşte 25 Aralık 2017 On Numara sonuçları... ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 ARALIK 2017 On Numara'nın 803. hafta çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 05, 06, 08, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73 olarak belirlendi. 10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77.603,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 94 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.202,30 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.632 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 127,25 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.473 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 101.547 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 179.228 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL