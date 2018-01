On Numara sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 13'e bölündü

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte büyük ikramiye 13 kişiye çıktı. Kişi başına ise 25 bin 477 lira ikramiye düştü. İşte 22 Ocak 2018 On Numara sonuçları...

On Numaraçekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 13 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, On Numara'da kazandıran numaralar neler? İşte 22 Ocak 2018 On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI - 22 OCAK 2018

On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 13'e bölündü. Kazandıran numaralar ise 02, 03, 06, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77 olarak belirlendi.