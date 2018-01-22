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23.01.2018 04:35

On Numara sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 13'e bölündü

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On Numara sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 13'e bölündü
On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte büyük ikramiye 13 kişiye çıktı. Kişi başına ise 25 bin 477 lira ikramiye düştü. İşte 22 Ocak 2018 On Numara sonuçları...

On Numaraçekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 13 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, On Numara'da kazandıran numaralar neler? İşte 22 Ocak 2018 On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI - 22 OCAK 2018

On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 13'e bölündü. Kazandıran numaralar ise 02, 03, 06, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77 olarak belirlendi.

10 bilen kişi sayısı :13Kişi başına düşen ikramiye tutarı:25.477,40 TL
9 bilen kişi sayısı :378Kişi başına düşen ikramiye tutarı:584,55 TL
8 bilen kişi sayısı :4.818Kişi başına düşen ikramiye tutarı:46,00 TL
7 bilen kişi sayısı :32.579Kişi başına düşen ikramiye tutarı:13,00 TL
6 bilen kişi sayısı :151.777Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2,90 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :172.864Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,30 TL

 

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