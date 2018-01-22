On Numara sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 13'e bölündü

On Numaraçekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 13 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, On Numara'da kazandıran numaralar neler? İşte 22 Ocak 2018 On Numara çekiliş sonuçları...
ON NUMARA SONUÇLARI - 22 OCAK 2018
On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 13'e bölündü. Kazandıran numaralar ise 02, 03, 06, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77 olarak belirlendi.
|10 bilen kişi sayısı :
|13
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25.477,40 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|378
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|584,55 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|4.818
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|46,00 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|32.579
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|13,00 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|151.777
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2,90 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
|172.864
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,30 TL
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