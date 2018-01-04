  • BIST 116.494
  • Altın 159,337
  • Dolar 3,7653
  • Euro 4,5433
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
04.01.2018 16:40

Ömer Halisdemir davasında FETÖ itirafı

»
Ömer Halisdemir davasında FETÖ itirafı
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.  Başka bir soruşturma kapsamında İstanbul'da tutuklu bulunan tanık Enis Gökhanoğlu, sanık Cihat İbrahim Yörük ile birlikte FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını itiraf etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 11. celsesine, tutuklu bulunduğu İstanbul'dan SEGBİS ile bağlanan  Enis Gökhanoğlu, tanık olarak ifade verdi. Gökhanoğlu, davanın sanıklarından eski Kıdemli Başçavuş Cihat İbrahim Yörük ile askeri okulda tanıştığını belirterek, komando kursuna kadar bir ya da iki defa, komando kursundan sonra da Yörük ile örgütün sohbetlerine katıldığını söyledi. Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, "Sohbetlere hangi yıllarda ve nerede gidiyordunuz?" diye sordu. Enis Gökhanoğlu, "2011'de komando okulunda Ankara'daydık. Tam olarak adresi hatırlamıyorum ama Etimesgut'tu galiba. Ankara'da bir ya da iki defa sohbetlere katıldık. Komando kursuna gittiğimiz süreçte ise Antalya'da bir semtte sohbetlere gidiyorduk " diye konuştu.

TANIĞIN İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Kantık'ın, "Sizi organize eden, sohbetlere çağıran birisi var mıydı?" şeklindeki sorusuna tanık Gökhanoğlu, "Sohbete abi olarak gelen bir kişi vardı. Bize söylediği ismi Mehmet'ti. Kendisini böyle tanıttı. Sohbetlerde namaz kıldığımızı, kitap okuduğumuzu hatırlıyorum. Onun haricinde bir faaliyet olmadı. Onlara hiç himmet vermedim, himmet verildiğine de şahit olmadım" dedi. Tanık Gökhanoğlu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından söz hakkı verilen sanık Yörük, tanığa bir sorusunun olmadığını söyledi. Tanık ile Ankara'daki askeri okul sürecinde tanıştığını söyleyen Yörük, "Bu kişiyle bir organizasyonun içinde bulunmadım. Antalya'da akrabalarım vardı. Onlara çamaşırlarımı götürüyordum, yıkıyorlardı. Antalya'ya gitme sebebim buydu. Başka hiçbir sebebi yok" iddialarında bulundu.

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Mahrem abi' yurt dışına kaçarken yakalandı04 Ocak 2018 Perşembe 15:32
  • Eski vali yardımcısına FETÖ şoku04 Ocak 2018 Perşembe 15:27
  • Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı04 Ocak 2018 Perşembe 15:23
  • Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi04 Ocak 2018 Perşembe 15:00
  • Yüksel'de 422. gün: 4 kişi darbedilerek gözaltına alındı04 Ocak 2018 Perşembe 14:44
  • Ömer Halisdemir davasında FETÖ itirafı04 Ocak 2018 Perşembe 14:41
  • İstanbul'da toprak kaydı!04 Ocak 2018 Perşembe 14:31
  • Çocukları öldürülen annenin en zor anı04 Ocak 2018 Perşembe 14:10
  • Ekmekteki yeni uygulamayı kimse farketmedi04 Ocak 2018 Perşembe 13:32
  • O ilde yürüyüşler izne bağlandı, eylemler yasaklandı04 Ocak 2018 Perşembe 13:28
    • FOTO GALERİ
    • Müslüm filminden ilk kareler yayınlandı
    • Annenin en acı anı
    • Yavuz Yılmaz'ın nişanlısı yürekleri dağladı
    VİDEO GALERİ
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    • Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
    • 'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti