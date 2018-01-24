Ölümünden iki ay sonra gülümsedi!

Tayland'da Budist keşiş Luang Phor Pian'ın mezarı ölümünden iki ay sonra açıldığında ünlü din adamının 'görüntüsü' gülümsemeye benzetildi.

Ülkesinde saygın bir keşiş olan Luang Phor Pian, başkent Bangkok'taki bir hastanede yaşam savaşı verdikten sonra geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da 92 yaşındayken hayatını kaybetti.

Aslen Kamboçya kökenli olan Pian, yaşamının büyük bölümünü, ölümünden sonra cesedin geri gönderildiği Tayland'ın orta bölgesindeki Lopburi şehrinde iyi bilinen bir Budist gurusu olarak geçirdi.

Bu hafta Pian'ın tabutunu açanlar, gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.

Çünkü çok sayıda kişi Pian'ın görüntüsünü görünce, ünlü din adamının gülümsediği izlenimine kapıldı...

Müritleri de bu anları fotoğraflarlayıp sosyal medyada paylaştılar. Olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.