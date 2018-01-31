  • BIST 119.303
  • Altın 162,410
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
31.01.2018 09:50

Öldürülen şeyh için 500 metrelik sofra

»
Öldürülen şeyh için 500 metrelik sofra
Batman'da, 12 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen Şeyh Süleyman Bağdu için Zilan Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Anmaya gelen konuklar kurulan 500 metrelik yer sofrasında yemek yedi.

Şeyh Süleyman Bağdu'nun ölümünün 12'inci yıl dönümünde Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde kurulan 500 metrelik sofra kuruldu. Binlerce kişi etkinliği katılmak için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden geldi. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, şeyhin vefatının 12’nci yıl dönümü dolayısı ile bugün bir mevlit verildiğini söyledi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Batman'da 30 Ocak 2006'da silahlı saldırıya uğrayan Şeyh Süleyman Bağdu hayatını kaybetmiş, Şerif Kaplan ve Selim Bağdu yaralanmıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzinsiz tabelalar toplanıyor31 Ocak 2018 Çarşamba 08:36
  • Tepebaşı Belediyesi'ne Tam Not31 Ocak 2018 Çarşamba 08:21
  • İyi Parti'den Kocadon’a nezaket ziyareti31 Ocak 2018 Çarşamba 08:15
  • Bursa’da korkutan olay: Evler mühürlendi, insanlar tahliye edildi31 Ocak 2018 Çarşamba 07:55
  • O ilde 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildi31 Ocak 2018 Çarşamba 02:01
  • ‘Bylock’ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı31 Ocak 2018 Çarşamba 01:40
  • Öldürülen şeyh için 500 metrelik sofra31 Ocak 2018 Çarşamba 01:34
  • Denizli’de işsiz kalan genç intihar etti31 Ocak 2018 Çarşamba 01:11
  • Antalyalılar kış ortasında deniz keyfi yaptılar30 Ocak 2018 Salı 21:33
  • Arazi kavgasında ağabeyini tabancayla vurup öldürdü30 Ocak 2018 Salı 21:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti