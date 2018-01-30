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30.01.2018 21:30

Öldürüldüğü söylenmişti: Dışişleri, Rusya'dan izahat istedi!

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Öldürüldüğü söylenmişti: Dışişleri, Rusya'dan izahat istedi!
Dışişleri Bakanlığı, Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi.

Suriye Mukavemeti – Liva İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi'nin lideri Mihraç Ural'ın daha önce defalarca Suriye'de öldürüldüğü iddia edilmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.

Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

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