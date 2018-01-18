Öldüresiye darp edilen işitme engelli genç Beşiktaş'tan jest

Adana'da bindiği bir minibüste 4 üniversite öğrencisi tarafından öldüresiye dövülen 20 yaşındaki işitme engelli Agit Acun, yaşadıklarını atlatması için yakınları tarafından İstanbul’a getirildi.

T24 - İstanbul’da gezen engelli genç, bir kebapçıda sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. Sohbet sırasında saldırıya uğrayan gencin koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrenen Levent, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’a ulaşarak durumu iletti.

Bunun üzerine Orman, Agit Acun'u ve akrabalarını gezmek üzere Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a davet etti. Orman, ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına davet ettiği engelli gence imzalı forma sözü verdi.