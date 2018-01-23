  • BIST 118.400
  • Altın 162,148
  • Dolar 3,7705
  • Euro 4,6284
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
23.01.2018 21:00

Olaylı uçak bir daha uçamayacak

»
Olaylı uçak bir daha uçamayacak
Trabzon Havalimanı'na inişi sonrası pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın 'kal' yani hizmet dışı olmasına karar verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin çalışması sonrası vinçlerle bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir alana çekilen uçakta yapılan incelemeler tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre sağ motoru koparak denize uçan ve sol motoru da toprağa saplanan uçağın gövdesinde de burkulmalar olduğu tespit edildi. Uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse Trabzon Havalimanı'nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması nedeniyle 'kal' yani hizmet dışı olmasına karar verildi.

Üzerindeki kullanılabilecek parçaların sökümün ardından hurdaya ayrılacak uçağın parçalanabileceği ya da eğitim amaçlı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olaylı uçak bir daha uçamayacak23 Ocak 2018 Salı 19:00
  • Taraftar kavga etti: Jandarma havaya ateş açtı23 Ocak 2018 Salı 15:45
  • Salman'dan Yalova'nın tanıtımına destek23 Ocak 2018 Salı 13:08
  • Komisyon üyeleri çalışmalarına başladı23 Ocak 2018 Salı 12:11
  • Çetin, Uğur Mumcu'yu andı23 Ocak 2018 Salı 12:06
  • Yeni yönetim Soner Çetin'i ziyaret etti23 Ocak 2018 Salı 11:52
  • Karşıyaka, Uğur Mumcu’yu anıyor23 Ocak 2018 Salı 11:12
  • Konak asfaltını kendi üretiyor23 Ocak 2018 Salı 11:07
  • Sağlık Kart Çankaya'da büyüyor23 Ocak 2018 Salı 11:00
  • Çocukların karne hediyesi 'sanat'23 Ocak 2018 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    • Asla cinsel ilişkiye girmeyecek! Çünkü...
    • Mecliste çekilen bu görüntüler hayrete düşürdü
    • CHP’nin kadın il başkanları Anıtkabir’i ziyaret etti
    VİDEO GALERİ
    • Reyhanlı'da roket düşme anı kameralara böyle yansıdı
    • Operasyona giden askerler arasında duygu dolu anlar
    • Afrin'de YPG'li teröristlerin ateş altına alınma anları
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti